В Чувашии определят районы для развития хмелеводства
Чебоксары, 3 февраля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Чувашия планирует восстановить позиции хмелеводческого и картофелеводческого региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.
Говоря о развитии сельского хозяйства, руководитель Чувашии подчеркнул, что «необходимо делать ставку на уникальные виды продукции» — в частности, производство хмеля, по которому регион ранее занимал лидерские позиции в стране.
Он также подчеркнул важность восстановления «пошатнувшихся позиций республики как картофелеводческого региона». Глава Чувашии поручил «разработать предметную дорожную карту по реализации указанного направления и включить в комплексный план нашей деятельности».
Как сообщало ИА REGNUM, за последнее десятилетие в Чувашии были значительно сокращены площади хмельников, так как в республике выращиваются сорта ароматического типа (3,5−8% альфа-кислот), в то время как на рынке главенствовали зарубежные поставщики хмеля с высоким содержанием альфа-кислот (до 15−18%). Ранее в республике разработали концепцию развития хмелеводства.