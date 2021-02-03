Чебоксары, 3 февраля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Чувашия планирует восстановить позиции хмелеводческого и картофелеводческого региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев перед оглашением послания

Говоря о развитии сельского хозяйства, руководитель Чувашии подчеркнул, что «необходимо делать ставку на уникальные виды продукции» — в частности, производство хмеля, по которому регион ранее занимал лидерские позиции в стране.

«У нас есть научная база, коллекция сортов, частично решены задачи по производству отечественной техники для хмелеводства, сформированы меры господдержки этой отрасли. Считаю необходимым до конца года определить районы, которые готовы сделать хмелеводство приоритетным направлением развития сельхозпроизводства», — поручил Олег Николаев.

Он также подчеркнул важность восстановления «пошатнувшихся позиций республики как картофелеводческого региона». Глава Чувашии поручил «разработать предметную дорожную карту по реализации указанного направления и включить в комплексный план нашей деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее десятилетие в Чувашии были значительно сокращены площади хмельников, так как в республике выращиваются сорта ароматического типа (3,5−8% альфа-кислот), в то время как на рынке главенствовали зарубежные поставщики хмеля с высоким содержанием альфа-кислот (до 15−18%). Ранее в республике разработали концепцию развития хмелеводства.