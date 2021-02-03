Чебоксары, 3 февраля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии планируют расширить возможности территории опережающего социально-экономического развития «Канаш» и решить, какой статус получит Новочебоксарск, где также планировалось создать ТОСЭР, но введён мораторий на создание данных зон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев обратился с посланием к депутатам Госсовета в зале театра оперы и балета

Говоря об экономическом развитии, руководитель Чувашии напомнил, что в республике в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития планируется создать восемь технопарков, в том числе три — государственные, пять — на основе государственно-частного партнёрства технопарков.

«Но в планах было создание ещё одного ТОСЭР — в Новочебоксарске. Вроде бы достигли максимальной согласованности действий с коллегами из федерального правительства. Но в силу уже принятых решений на мораторий на создание новых ТОСЭР в Российской Федерации нам на сегодняшний день предложено создать на территории города Новочебоксарска особую экономическую зону, которая также относится к преференциальным зонам», — сказал Олег Николаев.

Он отметил, обращаясь к минэкономразвития Чувашии, что необходимо «в кратчайшие сроки решить», какой статус должен получить моногород:

«Либо мы всё-таки добиваемся создания ТОСЭР на территории города Новочебоксарска, либо идём по пути создания там особой экономической зоны».

По расчётам властей, создание преференциальной экономической зоны в Новочебоксарске позволит привлечь 10 млрд рублей инвестиций и создать 1200 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют привлечь на территорию опережающего социально-экономического развития «Канаш» 14 резидентов, которые могут вложить 7 млрд рублей инвестиций. Это планируется сделать за счёт расширения перечня разрешённых видов деятельности на территории ТОСЭР.

Напомним, первым государственную поддержку из федерального бюджета как моногород получил второй по численности и значимости город Чувашии — Новочебоксарск. Он вошёл в перечень 35 первых моногородов, получивших в 2010 году федеральную поддержку. Объём выделенных средств составил 2,923 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 783,75 млн рублей, из республиканского — 1,066 млрд рублей.