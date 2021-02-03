Сыктывкар, 3 февраля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Арбитраж Коми 11 марта 2021 года планирует рассмотреть сразу два новых иска к компании из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми». Оба заявления поданы управлением Росприроднадзора и касаются взыскания ущерба, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Первый иск от межрегионального управление Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу поступил в суд 25 января 2021 года. Сумма требований — 8 307 800 рублей. Она фигурирует как ущерб, причинённый водному объекту. Дело приняла судья Воронецкая.

Эта же судья будет рассматривать дело, поданное 21 января 2021 года. В нём речь идёт о взыскании 3 492 500 рублей ущерба и также — причинённого водному объекту.

Детали по делам пока не сообщаются.

Напомним, помимо этого, 29 января 2021 года было приостановлено рассмотрение крупного финансового иска ведомства к компании — до рассмотрения Верховным судом РФ другого административного дела. В приостановленном споре речь идёт о взыскании с нефтедобытчика 2 227 107 553 рублей. Истец заявил сумму как компенсацию ущерба, причинённого лесам и почвам.