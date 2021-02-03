Чебоксары, 3 февраля, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Строительство инфекционного стационара республиканской клинической больницы в Чувашии планируется начать в конце 2021 года — начале 2022 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.

Ntrk21.ru С интернет-трансляции послания главы Чувашии Олега Николаева. Скриншот

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В своём выступлении руководитель Чувашии уделил особое внимание пандемии коронавируса, заявив, что «система здравоохранения ответила на вызов пандемии достойно».

«Но пандемия остро обозначила и существующие проблемы. Например, нехватку современного инфекционного стационара в столице Чувашии, ветхость и разрозненность строений республиканской клинической больницы, возведённых в период с 60-х по 80-ые годы прошлого века. Как следствие — невозможность обеспечивать современные стандарты медицинской помощи, но самое главное — оперативно реагировать на изменяющиеся вызовы», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии напомнил, что президент России Владимир Путин«поддержал наше стремление построить новый многофункциональный корпус клинической больницы с инфекционным блоком»:

«Задача Кабинета министров — в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к строительству этого важнейшего объекта не позднее конца 2021 — начала 2022 года».

Новый корпус будет рассчитан на 1300 коек, его площадь составит 166 100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские власти ранее заявляли, что на строительство инфекционного корпуса потребуется почти 24 млрд рублей. Его будут возводить в рамках концессионного соглашения с участием государственной корпорации «Ростех».