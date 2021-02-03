Инфекционную больницу в Чувашии начнут строить в 2021 году
Чебоксары, 3 февраля, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Строительство инфекционного стационара республиканской клинической больницы в Чувашии планируется начать в конце 2021 года — начале 2022 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.
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В своём выступлении руководитель Чувашии уделил особое внимание пандемии коронавируса, заявив, что «система здравоохранения ответила на вызов пандемии достойно».
Глава Чувашии напомнил, что президент России Владимир Путин«поддержал наше стремление построить новый многофункциональный корпус клинической больницы с инфекционным блоком»:
Новый корпус будет рассчитан на 1300 коек, его площадь составит 166 100 кв. метров.
Как сообщало ИА REGNUM, чувашские власти ранее заявляли, что на строительство инфекционного корпуса потребуется почти 24 млрд рублей. Его будут возводить в рамках концессионного соглашения с участием государственной корпорации «Ростех».