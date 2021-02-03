Москва, 3 февраля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Минэкономразвития России предложило ввести особый правовой режим в действующей в Крыму свободной экономической зоне (СЭЗ). Он обеспечит конфиденциальность инвесторов и защитит их от западных санкций, сообщает 3 февраля РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Законопроект, подготовленный ведомством, предусматривает создание в Крыму «особых административных районов» (ОАР), резиденты которых смогут работать конфиденциально, без необходимости публикации сведений о своей деятельности.

В соответствии с документом, ОАР появятся на всей территории Крыма и Севастополя, их участниками смогут стать любые российские компании с некоторыми ограничениями, а объём инвестиций от них по каждому проекту должен будет превышать 150 млн рублей.