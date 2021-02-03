Москва, 3 февраля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на расчётную орбиту российский военный спутник. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru .02.2021 Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Старт ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был произведён в 23:45 мск 2 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области «в штатном режиме». Космический аппарат, которому был присвоен порядковый номер «Космос-2549», успешно выведен на расчётную орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» в 2021 году состоится 25 марта — на месяц позже запланированной даты. При помощи ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» на орбиту планируется доставить 36 британских спутников связи OneWeb.

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