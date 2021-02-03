Екатеринбург, 3 февраля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области 24 февраля 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска администрации Екатеринбурга к Министерству обороны России. В споре, детали которого пока неизвестны, речь идёт о правах на земельный участок, передаёт ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Иск к министерству был подан 21 января 2021 года, а 28 января его приняла к производству судья Высоцкая. В материалах дела в качестве соответчика фигурирует также департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ. Мэрия требует признания «права на земельный участок». О каком участке идёт речь, пока не сообщается.

Третьими лицами в спор пригласили «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства», федеральное государственное казённое учреждение «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» и управление Росимущества в Свердловской области.