Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Приглашение российского президента Владимира Путина посетить Россию принял аргентинский лидер Альберто Фернандес. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба главы Аргентины.

Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Альбе́рто А́нхель Ферна́ндес

Он объяснил свое решение тем, что видит приоритетным вопрос взаимодействия между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил Владимира Путина посетить Мексику и поблагодарил Россию за решение предоставить этому латиноамериканскому государству 24 млн доз вакцины «Спутник V».