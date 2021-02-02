Вашингтон, 3 февраля, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Решение утвердить Алехандро Майоркаса новым американским министром внутренней безопасности принял Сенат США. Об этом 2 февраля сообщается на сайте законодательного органа.

World Travel & Tourism Council Алехандро Майоркас

За его кандидатуру отдали свои голоса 57 сенаторов, а против проголосовали 43. Майоркас руководил Службой гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США с 2009 по 2013 годы. С 2013 по 2016 годы он работал первым заместителем главы МГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Сенат США утвердил на посту главы американского министерства транспорта Пита Буттиджича.