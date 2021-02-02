Бразилиа, 3 февраля, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Одобрения для старта третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидает бразильская фармкомпания Uniao Quimica, которая должна выпускать эту вакцину на территории страны. Об этом заявил глава организации Фернандо Маркес 2 февраля в интервью агентству Reuters.

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По его словам, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) должно вынести решение в ближайшее время. Маркес отметил, что после этого Uniao Quimica понадобится от 60 до 90 дней для проведения исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алжира объявили, что выпуск вакцины «Спутник V» на территории республики может начаться через два месяца.