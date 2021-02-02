Пекин, 3 февраля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил нового премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун Эрдэнэ с вступлением в должность, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Zasag.mn Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

В своей поздравительной телеграмме Ли заявил, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, связанными городами и реками, а также двусторонними отношениями, которые находятся на высоком уровне развития.

С начала вспышки эпидемии нового коронавируса, отметил Ли, народы двух стран помогали и поддерживали друг друга, что дало свои положительные результаты и укрепило традиционную дружбу.

В новой ситуации, отношения Китая и Монголии стоят перед новыми возможностями развития, отметил Ли, добавив, что Китай желает работать с Монголией над выведением двусторонних отношений на совершенно новый уровень.