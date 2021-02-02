Сиэтл, США, 3 февраля, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Объём продаж компании Amazon в четвёртом квартале 2020 года составил $125,6 млрд, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из опубликованной 2 февраля корпоративная отчётность Amazon.

Mike Mozart Amazon

Объём продаж компании за весь 2020 год составил $386,1 млрд, что на 38% превышает итоговый показатель 2019 года.

Чистая прибыль Amazon по итогам последнего квартала составила $7,2 млрд, что на 118% больше, чем в 2019 году ($3,3 млрд). Чистая прибыль за 2020 год достигла $21,3 млрд, что на 83% превысило результат 2019 года ($11,6 млрд).

Напомним, Джефф Безос основал интернет-магазин Amazon.com в конце 1994 года. В настоящее время компания является крупнейшим в мире онлайн-магазином с рыночной капитализацией около $1,69 трлн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, богатейший человек в мире, создатель компании Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост генерального директора и в качестве исполнительного председателя возглавит совет директоров компании.