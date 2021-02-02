Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США растут второй рабочий день подряд на фоне оптимизма инвесторов в связи с новыми мерами стимулирования экономики в условиях пандемии, принимаемыми американской администрацией.

Уолл-стрит

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 475,57 пункта (1,57%), до уровня 30 687,48 пункта. S&P 500 прибавил 52,45 пункта (1,39%), поднявшись до уровня 3826,31 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 209,38 пункта (1,56%), поднявшись до уровня 13 612,78 пункта.

Цена на мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялась на $1,5 (2,80%), до уровня $55,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $58 за баррель.