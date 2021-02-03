Москва, 3 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В московском технопарке «Слава» завершены стендовые испытания нового электроракетного двигателя. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзопланета

Особенность нового изобретения состоит в том, что для его работы используется принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создаётся сверхпроводниками. За счет этого устройство обладает высокой мощностью, что является одной из его ключевых характеристик. Кроме того, для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Такая особенность позволяет прибору работать дольше, увеличивая тем самым период эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

Разработка проекта и его испытания длились три года. Новое устройство может стать ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков в космических кораблях, отправляющихся в дальний космос. Разработчиком двигателя является один из резидентов технопарка «Слава». По словам Сергуниной, в 2020 году предприятие получило финансовую поддержку от мэрии Москвы.

«Статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. Резиденты могут пользоваться специальными мерами поддержки: налоговыми льготами, субсидиями на инжиниринг, покупку или лизинг оборудования, на экспорт продукции и обучение персонала. Компания — разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер — более 37,5 миллиона рублей. Финансовая помощь города позволила предприятию успешно завершить стендовые испытания», — сказала Сергунина.