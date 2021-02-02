Женева, Швейцария, 3 февраля, 2021, 00:51 — ИА Регнум. В мире за прошедшую неделю умерли более 96 тысяч человек с диагнозом COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с начала пандемии коронавируса. Об этом 2 февраля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

International Labour Organization ILO Цех по производству масок на фабрике в Хараре, Зимбабве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По её данным, за период с 25 по 31 января в мире скончались 96 364 пациента с COVID-19, что превышает показатель предыдущей недели на 0,39%. Заболели 3 686 110 человек, что, наоборот, на 10,2% меньше показателя заболеваемости за предшествующий период.

В бюллетене организации отмечается, что наибольший рост смертности среди пациентов с коронавирусом был зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе — на 21%. В Восточном Средиземноморье и Западном полушарии рост смертности составил, соответственно, 9% и 4%.

Заболеваемость в мире снижается третью неделю подряд. Наиболее заметный спад заболеваемости зафиксирован в Африке — 27% и регионе Европы — 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 349 263 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 102 942 987 человек.

Читайте также: В ВОЗ приветствуют результаты третьей фазы испытаний «Спутник V»