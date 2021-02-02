Анкара, 3 февраля, 2021, 00:50 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 140 120 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 7795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 120 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 2 февраля.

International Labour Organization ILO Текстильная фабрика в Измире

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 492 977, смертельных случаев — до 26 237.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении 2 февраля заявил, что обучение с 8 по 12 классы начальных и специальных школ начнётся с 1 марта. По мере снижения числа случаев заражения коронавирусом с 1 марта будут проводиться работы, необходимые для постепенного перехода к очному обучению в различных провинциях.