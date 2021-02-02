Рим, 2 февраля, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Между участниками «старой новой» правящей коалиции в Италии, леволибералами и популистами сохраняются серьезные противоречия, в настоящее время сформировать правительство они не могут, заявил на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой во вторник, 2 февраля, спикер нижней палаты парламента Роберто Фико.

Quirinale.it Встреча Серджо Маттареллы с Роберто Фико

Ранее Маттарелла поручил Фико координировать переговорный процесс. Но леволибералы и популисты не смогли договориться ни о кандидатурах министров, ни о программе.

Маттарелла заявил, что в такой ситуации возможны лишь два пути: досрочные выборы или формирование «широкого» правительства, но предвыборная кампания — это не то, что нужно сейчас Италии, которая борется с эпидемией и кризисом.

Президент призвал все политические силы страны объединиться вокруг задачи спасения Италии.

Консультации в парламенте возобновятся 3 февраля.

Как сообщалось ранее, правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Предполагалось, что состав коалиции не изменится: в нее помимо леволибералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» вновь войдет партия Ренци, представители которой заявили о готовности продолжать работу при определенных условиях. Переговоры «союзников» продолжались несколько дней, но не привели ни к какому результату.