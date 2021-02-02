Вашингтон, 2 февраля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Администрация нового президента США Джозефа Байдена изучает возможность возвращения к Договору по открытому небу. Об этом заявил на брифинге 2 февраля пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135, использующийся при контроле Открытого неба

«Мы изучаем этот вопрос и примем решение в должное время», — сказал он.

В то же время представитель Госдепа отметил, что, по информации американской стороны, Россия «по-прежнему не полностью соблюдает данное соглашение».

Напомним, Соединённые Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре минувшего года.

В январе в МИД России сообщили, что Москва также начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из соглашения. Как было заявлено, данное решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора».