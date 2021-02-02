Лондон, 2 февраля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Высший суд Великобритании назвал сроки рассмотрения апелляции Джонни Деппа и его команды юристов на решение по иску о клевете к таблоиду The Sun. Об этом 2 февраля сообщил портал Deadline.

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Заседание состоится в марте 2021 года, точная дата рассмотрения апелляции пока не установлена, суд решил, что это может произойти в период с 15 по 31 марта 2021 года. Отмечается, что во время этого заседания суд рассмотрит «дополнительные доказательства».

Юристы бывшей жены актёра Эмбер Хёрд должны предоставить возражения на апелляцию до 21 февраля 2021 года, а команда Деппа в свою очередь сможет ответить на них до 28 февраля 2021-го.

Напомним, в ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против The Sun. В 2018 году издание в публикации, посвящённой теме обвинений в насилии, выдвинутых Хёрд против бывшего мужа, назвала Деппа «мужем-садистом».