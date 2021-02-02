Эр-Рияд, 2 февраля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Указ о временном запрете из-за пандемии коронавируса въезда в Саудовскую Аравию из 20 стран начнёт действовать завтра, 3 февраля, с 21:00 мск, сообщает 2 февраля Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Известно, что на Россию этот запрет не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Саудовской Аравии заявили, что в королевстве есть риск второй волны пандемии коронавируса.