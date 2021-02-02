Мурманск, 2 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Мурманской области на фоне стабилизации эпидобстановки решили отменить серию антиковидных ограничений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманск

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, количество работающих в дистанционном режиме разрешено сократить с 50% до 30%, а число людей на конференциях и рабочих встречах разрешено увеличить с 20 до 50. Подросткам разрешили посещать торговые центры без сопровождения взрослых, концертным организациям — проводить представления, а владельцам кинотеатров позволили увеличить заполняемость залов с 50% до 70%. Также на территории Мурманской области разрешено организовывать досуговые мероприятия на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявлено 158 случаев COVID-19.