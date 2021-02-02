Вашингтон, 2 февраля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. США намерены «привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан», говорится в опубликованном 2 февраля заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

ИА REGNUM Сотрудники СМИ напротив здания Мосгорсуда во время рассмотрения дела Навального

Таким образом глава Госдепа прокомментировал приговор, вынесенный сегодня, 2 февраля, Симоновским районным судом в Москве блогеру Алексею Навальному.

Блинкен «Даже по мере нашей работы с Россией в целях продвижения интересов Соединённых Штатов мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнёрами, чтобы привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный, согласно решению суда, проведёт в колонии общего режима два с половиной года по делу «Ив Роше». Ряд западных стран уже «заступились» за Навального.