Вашингтон, 2 февраля, 2021, 22:39 — ИА Регнум. НХЛ на своем официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов лиги по итогам прошедшего игрового месяца, ставшего первым в текущем сезоне.

RicLaf Анже Копитар

Список составили четыре нападающих — Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), Джо Павелски («Даллас») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

В 6 матчах регулярного чемпионата Джо Павелски набрал 10 (5+5) очков. Римсдайк отличился 13 (5+8) баллами в 10 матчах. Анже Копитар записал на свой счет 12 (1+11) очков в 8 встречах.

Макдэвид возглавляет рейтинг бомбардиров лиги с 22 (8+14) очками в 11 матчах.