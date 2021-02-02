Вашингтон, 2 февраля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Выступление американского президента Джо Байдена на тему «восстановления роли США в мире» состоится 4 февраля, сообщила 2 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Gage Skidmore Джо Байден

Псаки «Он выступит с речью относительно восстановления роли Америки в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден не раз говорил, что на посту президента планирует вернуть Штатам мировое лидерство.