Дортмунд, Германия, 2 февраля, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Согласно информации немецкого спортивного портала Bild, дортмундская «Боруссия» добавила трех игроков в свой трансферный шорт-лист.

Werner100359 Петер Гулачи

По данным источника, на замену действующему голкиперу Роману Бюрки руководство дортмундского клуба рассматривает венгерского вратаря «РБ Лейпциг» Петера Гулачи, Андре Онану из «Аякса» и Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики».

«Боруссия» сможет выкупить Гулачи за 10−15 миллионов, когда в его контракте активируется опция выкупа за эту сумму.