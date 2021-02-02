Нейпьидо, 2 февраля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Новый орган власти — Государственный административный совет — сформирован мятежными военными в Мьянме, пишет 2 февраля The Myanmar Times.

Pcoo.gov.ph Мин Аун Хлаин

Членами совета станут 11 человек, назначенных военными. Во главу этой структуры поставлен главнокомандующий вооружёнными силами республики Мин Аун Хлаин.

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Напомним, военный переворот в Мьянме, в ходе которого президент Вин Мьин был отстранён от власти и задержан, произошёл накануне, 1 февраля.

Военные захватили власть, потому что их не устроили итоги прошедших парламентских выборов. В ряде стран прокомментировали эти события.

МИД РФ призвал соотечественников, находящихся в Мьянме, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. США пригрозили Мьянме вернуть санкции.