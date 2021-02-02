Париж, 2 февраля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Представители французского Национального центра семейной помощи написали письмо супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон с просьбой поспособствовать репатриации женщины, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере джихадистов в Сирии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Брижит Макрон

Как уточняют журналисты, 32-летняя женщина, уехавшая в Сирию в 2015 году вместе со своим мужем, предположительно, сторонником ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в течение двух лет удерживается в лагере вместе с четырьмя детьми в возрасте от 2 до 11 лет.

«Она находится на последних стадиях рака кишечника, четверо ее детей тоже болеют. Никто из них не имеет доступа к необходимой медицинской помощи», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 февраля Паскаль Дескан, мать гражданки Франции, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере джихадистов в Сирии, начала голодовку с целью заставить французские власти репатриировать дочь.

Напомним, 55-летняя мать несколько раз обращалась к правительству Франции с просьбой организовать репатриацию больной дочери и ее семьи. Не получив ответа, она решила начать голодовку.