Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Издательская компания DC Comics предложила Оззи Осборну, группе Megadeth и другим музыкальным метал-коллективам отправиться в турне в рамках запуска международного мероприятия, посвящённого серии комиксов Dark Nights: Death Metal. Об этом 2 февраля сообщил портал Screen Rant.

F darkbladeus Оззи Осборн

Отмечается, что таким образом DC Comics хочет отпраздновать международный релиз серии графических романов. Начало турне запланировано на март 2021 года, отмечается, что мероприятия пройдут в 13 странах, в т.ч. в России. В каждый выпуск ограниченной серии комиксов будут включены кавер-версии на композиции известных метал-групп и другой дополнительный контент.

Dark Nights: Death Metal — это серия комиксов-кроссоверов (кроссовер — пересечение сюжетов), авторами которой являются писатель Скотт Снайдер и художник Грег Капулло. Первый выпуск был опубликован 16 июня 2020 года.