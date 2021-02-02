Балаково, Саратовская область, 2 февраля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Таксисты Яндекса второй день проводят забастовку в городе Балаково (Саратовская область), сообщает 2 февраля местное издание Рro Вalakovo.

Marco Verch Яндекс Такси

На линию таксисты не вышли не только накануне вечером, но и сегодня, 2 февраля. Они перестали брать вызовы и собрались на площадке гипермаркета. Их не устраивают условия работы, согласно которым теперь к рейсам допускаются только новые машины.

Кроме того, вырос норматив — 45 поездок за один день, а для его выполнения требуется работать по 14−16 часов. Комментируя эти нововведения, один из участников забастовки рассказал, что «чтобы отбить 1000 рублей — бензин, 1000 рублей — аренда, 250 рублей — покупка смены, 100 рублей — помыть машину после смены», нужно «от 12 до 16 часов быть в машине».

«Потом нужно что-то покушать, если в столовке, то где-то — 150−200 рублей. Ну, и комплексная мойка машины раз в три дня, 350 рублей — «Гранты», а иномарки — от 400 рублей. И это всё при гарантийном заработке 4400 за 45 заказов в сутки, как обещает Яндекс, — рассказал таксист. — Но обещанного три года ждут, как говорится. Потому и приходится сидеть по 16 часов за рулём, потому что больше приложение не пускает».

Таксист добавил, что всё это отрицательно сказывается на уровне безопасности на дорогах: из-за перегрузки водители чаще попадают в аварии.

Отмечается, что на второй день забастовки к таксистам приехал начальник отдела потребительского рынка администрации Балаковского района Игорь Файзи. Он предложил бастующим «сформулировать свои пожелания».