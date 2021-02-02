Кострома, 2 февраля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Троллейбусы, подаренные Москвой Костроме, выедут на городские маршруты до конца первого квартала 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности руководителя управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев.

Олег Александров Транспортировка троллейбуса

«Первый троллейбус — покрашенный, осмотренный, выйдет на линию во второй половине февраля. Остальные мы увидим на улицах в течение первого квартала 2021 года».

Напомним, доставить 30 «московских» троллейбусов в областной центр планировалось до 1 февраля 2021 года. На транспортировку столичного подарка из бюджета Костромы выделили около двух миллионов рублей. Однако, получить машины в срок не получилось. По информации Елисеева, у перевозчика «возникли непредвиденные трудности, которые были связаны с морозами и ограничением проезда по Москве».

В настоящее время в Кострому привезли 6 машин, остальные троллейбусы передадут в костромское «Троллейбусное управление» в первой половине февраля. Троллейбусы распределят по всем имеющимся маршрутам, усилив при этом заволжское направление.