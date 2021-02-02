Костромская общественная палата высказалась о повышении платы за проезд
Кострома, 2 февраля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов назвал просьбы костромских перевозчиков повысить плату за проезд попыткой отвлечь людей от вопроса качества перевозок и призвал региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства сделать городские автобусы удобными для людей. Об этом со ссылкой на сообщение в официальной группе палаты в Facebook сообщает ИА REGNUM.
Напомним, ранее костромские перевозчики потребовали поднять плату за проезд с 20 до 28−40 рублей. По их мнению, сделать это необходимо из-за подорожания топлива и услуг по ремонту транспорта и существенного снижения пассажиропотока. Документ с обоснованием тарифа они направили в региональный департамент регулирования цен и тарифов.
Городские депутаты назвали рост платы за проезд необходимостью, но указали, что повышение цен должно быть поэтапным. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал департамент регулирования цен и тарифов отнестись к рассмотрению предложений перевозчиков «самым серьёзным образом» и «не позволить им наживаться на людях». Вместе с этим глава региона призвал не допускать к участию в конкурсных процедурах на обслуживание муниципальных маршрутов частников, срывающих графики, и попросил «провести служебную проверку в отношении подчиненных, которые занимаются транспортными проблемами» региона.
Окончательное решение насчёт повышения платы за проезд в общественном транспорте Костромы региональный департамент регулирования цен и тарифов примет в пятницу 5 февраля.