Кострома, 2 февраля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов назвал просьбы костромских перевозчиков повысить плату за проезд попыткой отвлечь людей от вопроса качества перевозок и призвал региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства сделать городские автобусы удобными для людей. Об этом со ссылкой на сообщение в официальной группе палаты в Facebook сообщает ИА REGNUM.

Adm44.ru Общественная палата Костромской области

«Минуло несколько лет с того времени, когда жителям города Костромы, вместе с изменением маршрутной сети, транспортными компаниями и администрацией города были обещаны комфортные автобусы и великолепное обслуживание пассажиров. Где всё это? На подавляющем большинстве маршрутов всё только ухудшилось. Теперь транспортные компании заговорили о срочной необходимости повышения цен за проезд. Упорно продвигая решение этого вопроса они снова пытаются отвлечь горожан от вопросов качества и безопасности перевозок пассажиров. Особо огорчает слабая активность департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в решении этого важнейшего вопроса. Общественная палата обращается к руководству департамента найти решение для обеспечения опережающей замены существующего пассажирского транспорта на более комфортный и добиться выполнения компаниями перевозчиков требований по безопасности, ритмичности и культуре перевозки пассажиров», — сказал Цикунов.

Напомним, ранее костромские перевозчики потребовали поднять плату за проезд с 20 до 28−40 рублей. По их мнению, сделать это необходимо из-за подорожания топлива и услуг по ремонту транспорта и существенного снижения пассажиропотока. Документ с обоснованием тарифа они направили в региональный департамент регулирования цен и тарифов.

Городские депутаты назвали рост платы за проезд необходимостью, но указали, что повышение цен должно быть поэтапным. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал департамент регулирования цен и тарифов отнестись к рассмотрению предложений перевозчиков «самым серьёзным образом» и «не позволить им наживаться на людях». Вместе с этим глава региона призвал не допускать к участию в конкурсных процедурах на обслуживание муниципальных маршрутов частников, срывающих графики, и попросил «провести служебную проверку в отношении подчиненных, которые занимаются транспортными проблемами» региона.

Окончательное решение насчёт повышения платы за проезд в общественном транспорте Костромы региональный департамент регулирования цен и тарифов примет в пятницу 5 февраля.