Токио, 2 февраля, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Режиссёр культового аниме «Призрак в доспехах» Мамору Осии заявил, что ему очень нравится игра Fallout 4. Об этом 2 февраля сообщил портал Comicbook.

Niccolò Caranti Мамору Осии

В очередном интервью журналистам Осии признался, что играл в четвёртую часть Fallout «в бесконечном стиле» и что сейчас проходит игру в восьмой раз. Он сказал, что использует различные моды (модификации видеоигры), и что именно они превратили его в ПК-геймера. При этом Осии отметил, что считает практику создания модов культурой.

https://twitter.com/otakucalendarjp/status/1355466188227112960

Напомним, релиз Fallout 4 состоялся 10 ноября 2015 года. Это четвёртая однопользовательская игра популярной серии, выполненная в жанре Action RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) от первого лица.