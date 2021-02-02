Манчестер, Великобритания, 2 февраля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением касательно шансов «дьяволов» на чемпионство в текущем розыгрыше АПЛ.

Tor Atle Kleven Олле-Гуннар Сульшер

«Мы не можем думать о чемпионской гонке, не можем думать о том, что будет в мае. Давайте дотерпим до конца марта, до апрельского перерыва на матчи сборных, а уже потом, может быть, будем думать об итоговом месте в чемпионате.

Нужно продолжать играть, добавлять как команда. И мы показали, что мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном и прибавляем сейчас. Не хочу, чтобы меня впутывали в чемпионскую гонку, я не буду об этом говорить», — приводит слова наставника «Манчестер Юнайтед» портал Sky Sports.

На данный момент «дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 41 очками в 21 матче.