Париж, 2 февраля, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал «немедленно» освободить всех политических деятелей, захваченных в Мьянме во время военного переворота 1 февраля. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает France Info.

Барак Обама и Хиллари Клинтон с Аунг Сан Су Чжи и ее сотрудниками в Янгоне. Во втором ряду второй справа — Вин Мьин. 19 ноября 2012 года

«Эти аресты, а также захват законодательной, исполнительной и судебной власти армией подрывают демократические процессы, которые начались в стране около десятилетия назад. Франция призывает к строгому соблюдению результатов выборов 8 ноября 2020 года и решительно поддерживает народ Мьянмы в его стремлении к демократии и свободе, которое он выразил в ходе голосования», — говорится в коммюнике министра иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Ле Дриан призвал президента Республики Гвинея Альфу Конде «пролить свет» на репрессии в отношении политиков-оппозиционеров, предположительно, заключенных в тюрьмы.