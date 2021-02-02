Мехико, 2 февраля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Novavax начнет третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 в Мексике. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда сообщила газета Diaro de México.

Novavax.com Сотрудники компании Novavax

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Во время утренней конференции министр Эбранд заявил, что на данный момент эффективность препарата от COVID-19 варьируется от 89 до 95%. Для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2 он составляет 85,6%.

«Вакцина от Novavax крайне интересная. Она сделана из S-белка (спайкового белка — прим. ИА REGNUM), она стабильна при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию и может распространяться с помощью стандартных методов поставок, поэтому нам не нужно ее сильно охлаждать», — заявил Эбрард, добавив, что из 30 000 добровольцев, участвующих в испытаниях, 2 000 человек будут гражданами Мексики.