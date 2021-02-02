Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. К 10 февраля 2021 года количество пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге будет увеличено с нынешних 99 до 120 пунктов. Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил 2 февраля в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V» (вторая часть) производства петербургской компании BIOCAD

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

"К 10 февраля в городе будет порядка 120 пунктов. Прорабатываем возможность открыть пункты вакцинации на базе «чистых» корпусов «Ленэкспо», — сказал он.

Напомним, по данным Межведомственного штаба, на 2 февраля в Петербурге привиты 72 334 человека, что составляет 1,34% от общего числа населения Петербурга. Полностью закончили цикл вакцинации всего 15 027 человек (0,28% от населения Петербурга).

С начала прививочной кампании в Петербург поступило 143 042 комплекта вакцины. По словам Беглова, в ближайшее время ожидается получение еще 75 000 доз.

Между тем, промышленный выпуск вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») налажен на петербургском заводе компании BIOCAD. Весной 2021 года вакцину «Спутник V» начнет выпускать петербургская компания «Фармсинтез-Норд».