Мехико, 2 февраля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Согласно консервативным оценкам аналитиков, опрошенных Банком Мексики, в 2021 году валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 3,74%. Об этом сообщила газета Diaro de México.

Флаг Мексики

Отмечается, что в последнем прогнозе аналитиков рост ВВП Мексики вырастет на 3,54%. В то же время оценка экономического состояния Мексики повышена и на 2022 год — если в предыдущем отчете рост ВВП страны оценивался в 2,59%, то сейчас, как ожидается, он вырастет на 2,61%.

Согласно отчету, опубликованному центральным банком Мексики 2 февраля, ожидается, что инфляция в этом году составит 3,65%, что выше декабрьского прогноза, когда аналитики ожидали, что она составит 3,57%.

Что касается обменного курса, то согласно прогнозу, к концу 2021 года один американский доллар будет стоит 20,18 песо.