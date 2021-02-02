Бишкек, 2 февраля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Депутат Дастан Бекешев предложил кандидату на должность премьер-министра Улукбеку Марипову лишить экс-президентов Киргизии государственной охраны — в целях экономии бюджета. Такую инициативу он озвучил на заседании профильного парламентского комитета.

Kenesh.kg Кандидат на должность премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов отвечает на вопросы депутатов

При этом народный избранник отметил, что бывшие главы государства должны «ходить по улицам и никого не бояться».

Также парламентарий посоветовал будущему правительству продать государственные средства массовой информации или сократить расходы на них.

«Мы ежегодно тратим $8 млн (604 млн рублей) на содержание СМИ», — констатировал депутат.

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