Бишкек, 2 февраля, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Для пополнения бюджета Киргизии следует разрешить выращивать в республике техническую коноплю. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев, обращаясь к кандидату на пост премьер-министра Улукбеку Марипову на заседании профильного парламентского комитета.

Kenesh.kg Кандидат на должность премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов отвечает на вопросы депутатов

По его словам, это позволит дополнительно пополнить государственный бюджет.

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В качестве примера народный избранник привел соседний Узбекистан, где тоже рассматривают такую возможность.

«Техническая конопля не содержит наркотических веществ», — подчеркнул Бекешев.

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