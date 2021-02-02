Москва, 2 февраля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Защита Алексея Навального намерена обжаловать решение суда о замене ему условного срока лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова.

ИА REGNUM Скопление людей на Краснобогатырской улице рядом с Мосгорсудом во время рассмотрения дела Навального

«Конечно, мы будем обжаловать», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, удовлетворив ходатайство ФСИН о замене ему вида наказания из-за нарушений в ходе испытательного срока. С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.