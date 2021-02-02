Бишкек, 2 февраля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В новой структуре правительства Киргизии налоговая и таможенная службы будут упразднены. Об этом на заседании профильного парламентского комитета сообщил кандидат в премьер-министры Улукбек Марипов.

Customs.gov.kg Киргизские таможенники

По его словам, их функции будут переданы министерству экономики и финансов.

Также единственный претендент на кресло главы правительства отметил, что фонд управления госимуществом тоже структурно войдет в состав этого министерства.

Говоря о причинах таких преобразований, Марипов заявил, что за доходы бюджета должен отвечать один человек — вице-премьер-министр, который также будет занимать пост министра экономики и финансов.

На эту должность претендует 58-летний Улукбек Карымшаков, который сейчас занимает пост и. о. заместителя министра финансов Киргизии.

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