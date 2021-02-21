21 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 11:21 — REGNUM В Подмосковье проходит новый этап административной реформы. В сентябре 2020 года депутаты Мособлдумы приняли закон, предполагающий поглощение Коломенским городским округом Озёрского. Сейчас обсуждается присоединение к Пушкинскому округу Ивантеевки и Красноармейска. В конце сентября эту инициативу поддержал совет депутатов Пушкинского городского округа. По всей видимости, вскоре узнаем и о новых проектах административной реформы в регионе.

В Подмосковье © ИА REGNUM

Административная реформа в Московской области встречает сопротивление жителей и не всегда скрытое недовольство органов местного самоуправления. Не утрачивает активности инициативная группа «Озёры против объединения», участники которой опасаются, что теперь до их насущных проблем не будет никому дела. Все запомнили массовые митинги в Звенигороде, где многие жители сочли несправедливыми утрату историческим городом самостоятельности и вливание в состав Одинцовского городского округа. Против новой территориальной единицы были и богатые сёла Одинцовского района, например Барвиха.

Митинг в Звенигороде. Против слияния города с округом Одинцово

Территориальное укрупнение может быть полезным, если оно зачинается для решения каких-либо общих задач — развития транспортной инфраструктуры или планирования строительства. Долгие годы застройка Подмосковья возле столицы велась без системы, нередко выросшие муравейники лишены необходимых удобств и быстрой дороги в Москву.

Возможно, из-за стыда власти стараются не замечать, что от когда-то существовавшего зелёного пояса столицы мало что осталось. И если к западу от города ещё есть леса, то восточная сторона особенно беспощадно подверглась урбанизации. К северо-востоку от столицы в единой транспортной инфраструктуре заинтересованы Мытищи, Королёв, Щёлково, Пушкино, Ивантеевка, Фрязино. Все эти городские округа, плотно расположенные на пятачке 15−20 км, живут в режиме маятниковой миграции и ориентированы на Ярославское шоссе и Ярославское направление МЖД. Общее население, согласно открытым данным, составляет около 1 млн человек — как в Волгограде. В Ярославле, куда ведут пути из этой части Москвы, живёт меньше — 608 тыс. человек. А численность обитателей просторной территории Новой Москвы недавно достигла скромных 400 тыс. человек.

Большие Мытищи

Если объединить эти округа Подмосковья в, скажем, Большие Мытищи, то можно ставить задачи развития транспортной инфраструктуры. У этого города будет особенность — узкое пространство въезда в Москву из-за соседства с нацпарком Лосиный остров. Сообща архитекторы и инженеры смогут найти выход, удобный для жителей любого уголка нового города. Впрочем, удалённый от столицы, растянутый и малонаселённый Красноармейск в транспортные проекты этого образования не впишется.

На юго-востоке от столицы так же сгруппированы Люберцы, Котельники, Жуковский, Дзержинский, Лыткарино и Раменское. Население этих округов превышает 820 тыс. человек (почти как в Саратове). Макроокруг Большие Люберцы также мог бы заняться проблемами транспортной доступности (благо даже есть станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена), а также экологией, ситуация с которой здесь особенно остра.

Слияние нужно для создания сети дорог, крупных транспортных проектов, функциональных зон и других планировочных решений. Однако какой-либо градостроительной политики за подмосковной реформой пока не прослеживается. По крайней мере власти региона об этом не рассказывают, предпочитая проводить изменения без лишнего шума и с минимальным набором формальностей, якобы по инициативе местных депутатов.

В 2015 году объединение Балашихи и Железнодорожного создало крупнейший город Подмосковья. Что мы видим спустя три года? Балашиха не выглядит единым городом, микрорайоны плохо связаны между собой, а жизнь по-прежнему завязана на трёх автотранспортных артериях и одной железнодорожной. При этом Щёлковское шоссе расширить не удалось, потому что для этого потребовалось зайти на земли Лосиного острова, а узкое Носовихинское гордого звания шоссе заслуживает с большой натяжкой.

Жители Подмосковья действительно ждут перемен в управлении регионом, но только тех, от которых начнёт меняться в лучшую сторону качество среды обитания.