Вашингтон, 2 февраля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил сообщил, что хочет остаться в столичном клубе и заявил, что не просил обмен. Об этом информирует The Athletic.

Keith Allison Брэдли Бил

Ранее в СМИ сообщалось, что «Уизардс» не планирует обменивать одного из лидеров команды и двукратного участника Матча всех звезд НБА.

На данный момент «Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 4 матча из 16.