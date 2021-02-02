Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки первую часть прививки от коронавируса получили 6274 человека, вторично привиты 2439 человек, сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V»

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С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинированы 72 334 человека, что составляет лишь 1,34% от общего количества постоянных жителей мегаполиса (5 385 800 человек на 1 декабря 2020 года). Полностью закончили цикл вакцинации всего 15 027 человек (0,28% от населения Петербурга).

Нарастающим итогом в город поступило 143 042 комплекта вакцины, неизрасходованный остаток в поликлиниках — 37 498 комплектов.

«Активное участие граждан в прививочной кампании будет способствовать дальнейшему снижению интенсивности распространения инфекции», — подчеркивают в Межведомственном совете.