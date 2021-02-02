Москва, 3 февраля, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Заявление Вице-адмирала, бывшего начальника штаба Черноморского флота Петра Святашова о том, что необходимо покончить с ситуацией, когда корабли ВМС США заходят в акваторию Чёрного моря, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 февраля в социальной сети Facebook.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser К Чёрному морю движется американский эсминец Porter

«Надо чаще отрабатывать учения ВМС РФ на американских кораблях в Чёрном море, чтобы у них возникало нестерпимое желание вернуться туда!», — пишет Oleg D.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что никакие «решительные» действия в отношении американских кораблей Российская Федерация производить не может. Граждане указывают, что страна придерживается определённых договорённостей, которые не позволяют так реагировать.

«Согласно международным договорам, подписанных Россией, такое невозможно. А денонсация, это война», — написал Рашид А.

Часть людей оказалась солидарна с мнением вице-адмирала. Граждане считают, что необходимо прекратить давать Соединённым Штатам возможность пребывать в акватории Чёрного моря, но уверены, что глава страны не пойдёт на такой шаг из-за банальной жалости к американским военным.

«Вице-адмирал прав. Только Главнокомандующий с этим не согласен. Партнёров жалко», — считает Олег Б.

Тем не менее, многие комментаторы призвали перестать быть дружелюбными. Люди уверены, что необходимо показать США то, что Россия сама может плавать у берегов Америки.

«Правильно! Сколько можно терпеть хамство со стороны США и НАТО? Пора на место поставить. И российские корабли должны плавать у границ США, проводить учения с кубинцами, да плавать вокруг Америки. Посмотрим, как им понравится», — поделился Фарзин Д.

Напомним, 2 февраля вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Пётр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Чёрном море.