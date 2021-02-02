Сараево, 2 февраля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Более 400 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлено в Боснию и Герцеговину. Российской вакциной будут привиты жители энтитета Республики Сербской, заявил 2 февраля директор института общественного здравоохранения Боснии и Герцеговины Бранислав Зелакович, сообщает Dnevni avaz.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Напомним, 1 февраля две тысячи доз «Спутник V» были доставлены в Боснию и Герцеговину, но они были предназначены для тестирования в лаборатории агентства по лекарственным препаратам, чтобы проверить её качество и подтвердить, что российская вакцина соответствует стандартам, необходимым для ее применения.

Когда эта процедура будет завершена, начнется вакцинация, и первой вакциной будут привиты работники медицинских учреждений и сотрудники домов престарелых.

В отличие от Республики Сербской, энтитет Федерация Боснии и Герцеговины не проводил переговоры с производителями вакцин из России и Китая и по-прежнему ожидает прибытия вакцин западных производителей, заказанных посредничеством системы COVAX.