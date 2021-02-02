Москва, 3 февраля, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Слаженные действия сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии, которые прекратили деятельность 28 подпольных оружейных мастерских на территории России, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 2 февраля в социальной сети Facebook.

Rosgvard.ru Служебно-боевая деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

«Как эта нечисть зарождается на нашей земле?», — задаётся вопросом Наталия Б.

Многие пользователи выразили слова благодарности правоохранителям, за их борьбу с изготовлением нелегального оружия в стране. Граждане считают, что благодаря их службе в России сохраняется мир.

«Работайте, братья!», — написала Tatyana N.

Некоторые комментаторы предположили, что изготовленное в данных мастерских оружие могло быть применено для государственного переворота в стране. Люди уверены, что силовики, своими действиями, остановили вероятное кровопролитие.

«Готовятся к перевороту. Нужно ужесточить статьи за изготовление, чтобы потом не было большой крови», — считает Елена К.

Часть людей всё-таки пришла к выводу, что обнаруженное оружие не является достаточно серьёзного качества, чтобы использовать его для вероятного сопротивления правоохранительным органам.

«Маловато для госпереворота, да и надёжность показанных изделий не внушает доверия», — поделился своим мнением Bogdan C.

Напомним, 2 февраля сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, у которых изъяли пушку, миномет и около 200 стволов.