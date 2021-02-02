Чебоксары, 2 февраля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В рядах чувашских коммунистов — раскол. В Чувашии не смогли выбрать руководителя регионального отделения КПРФ. Депутату Госсовета Александру Андрееву не хватило одного голоса для победы. Его конкурент набрал на три голоса меньше: соперником стал врио первого секретаря рескома Алексей Шурчанов — сын скончавшегося депутата Госдумы Валентина Шурчанова, который был бессменным лидером чувашских коммунистов более 20 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 2 февраля, в Чебоксарах состоялся третий пленум комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ. В качестве почётных гостей в нём приняли участие депутаты Госдумы — заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий Кузякин, получивший мандат Валентина Шурчанова. Главным вопросом повестки стал кадровый: об избрании первого секретаря комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ.

«После длительной дискуссии вопрос об избрании первого секретаря рескома был перенесён на следующий пленум», — говорится в официальном сообщении партийного отделения.

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Как стало известно ИА REGNUM, в заседании приняли участие 54 делегата. На пост первого секретаря чувашского отделения КПРФ претендовали два человека: Алексей Шурчанов, который является сыном скончавшегося Валентина Шурчанова и сейчас работает в качестве врио первого секретаря, и депутат Госсовета Александр Андреев, который в прошлом году участвовал в выборах главы Чувашии. За Шурчанова проголосовали 24 делегата. Андреева поддержали 27 человек, и ему не хватило одного голоса, чтобы занять вакантный пост. В результате выборы не состоялись, пленум закрыли.

Напомним, Валентин Шурчанов скончался 18 декабря 2020 года в возрасте 73 лет после заражения коронавирусом. Он являлся первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам. В нижней палате парламента представлял Чувашию, Марий Эл и Мордовию. Валентин Шурчанов также более 23 лет возглавлял чувашское региональное отделение КПРФ, трижды участвовал в выборах главы Чувашии.