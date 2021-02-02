Москва, 2 февраля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Видеоролик, на котором сотрудники Росгвардии помогают женщине-водителю поменять колесо, вызвал восхищение у американских сотрудников полиции. Егоопубликовал популярный американский телеграм-канал Police frequency, освещающий новости полиции в Калифорнии и США.

Rosgvard.ru Сотрудник Росгвардии

«Из почтового ящика: Москва, Россия — русский полицейский помогает женщине с ремонтом автомобиля», — говорится в подписи к видео.

На кадрах двое сотрудников Росгвардии сначала поднимают домкратом автомобиль «Хонда», а затем меняют заднее колесо. Рядом стоит женщина и наблюдает за работой.

Под роликом пользователи оставили множество восторженных комментариев, кто-то уточнил, что герои видео являются гвардейцами, а не сотрудниками полиции, и что такая работа не входит в их обязанности, а является жестом доброй воли.