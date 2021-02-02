Москва, 2 февраля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В сохранении уровня семейного дохода для комфортной ипотеки наблюдаются две противоположно направленные тенденции рынка. Об этом заявил член генерального совета «Партии роста», генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Сохранение уровня рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита обусловлено двумя противоположно направленными тенденциями рынка первичной жилой недвижимости. С одной стороны, действие программы льготного ипотечного кредитования позволило снизить ставки и соответственно процентную нагрузку по ипотечным выплатам для населения», — сказал Панов.