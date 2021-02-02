Москва, 2 февраля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В сохранении уровня семейного дохода для комфортной ипотеки наблюдаются две противоположно направленные тенденции рынка. Об этом заявил член генерального совета «Партии роста», генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Ипотека

«Сохранение уровня рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита обусловлено двумя противоположно направленными тенденциями рынка первичной жилой недвижимости. С одной стороны, действие программы льготного ипотечного кредитования позволило снизить ставки и соответственно процентную нагрузку по ипотечным выплатам для населения», — сказал Панов.

С другой стороны, по его словам, в результате повышения доступности ипотечного кредитования практически во всех регионах во II—IV кварталах 2020 года наблюдался рост цен квадратного метра жилья, в ряде случаев достигавший 10−15%: «В результате влияния данных тенденций можно утверждать, что положительный эффект развития ипотечного рынка был нивелирован инфляционными эффектами, что в конечном итоге сбалансировало динамику изменения дохода заемщика, необходимого для комфортной выплаты ипотечного кредита».